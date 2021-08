Jorge Martin (Ducati) s'est imposé ce dimanche sur le circuit de Spielberg lors du Grand-Prix de Styrie, la 10e manche de la saison. C'est la première victoire de l'Espagnol dans la catégorie reine en seulement six départs. Le pilote de 23 ans a devancé son compatriote Joan Mir (Suzuki) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha) au terme d'une course marquée par un gros crash entre Daniel Pedrosa (KTM) et Lorenzo Savadori (Aprilia).

La course a été chamboulée après deux petits tours lorsque Savadori a percuté la moto de Pedrosa, qui avait chuté en premier au virage numéro 3. S'en suit un début d'incendie sur la piste après qu'un réservoir ait explosé. Pedrosa s'en sort indemne alors que l'Italien est évacué sur civière. Fort heureusement, Savadori semble conscient entouré des secouristes. Le drapeau rouge a évidemment été brandi pour interrompre la course le temps de sécuriser la piste.

Après une demi-heure d'interruption, le nouveau départ est donné avec des pilotes qui s'élancent depuis leurs positions initiales sur la grille de départ, pour 27 tours.

Parti de la première position après avoir créé la surprise lors des qualifications, le rookie Jorge Martin (Ducati) a résisté à tous ses adversaires pour remporter sa première victoire en carrière.