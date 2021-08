MotoGP Styrie : première victoire pour le rookie Jorge Martin, crash spectaculaire en début de course entre Pedrosa et Savadori

MotoGP Styrie : première victoire pour le rookie Jorge Martin - Moto GP - 08/08/2021 Jorge Martin (Ducati) s’est imposé ce dimanche sur le circuit de Spielberg lors du Grand-Prix de Styrie, la 10e manche de la saison. C’est la première victoire de l’Espagnol dans la catégorie reine en seulement six départs. Le pilote de 23 ans a devancé son compatriote Joan Mir (Suzuki) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha) au terme d’une course marquée par un gros crash entre Daniel Pedrosa (KTM) et Lorenzo Savadori (Aprilia).