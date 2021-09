La moto GP a posé ses valises à Saint-Marin ce week-end où Fabio Quartararo compte bien augmenter son avance au championnat du monde.

La veille, lors des essais libres 1 et 2, c’est Maverick Vinales et Johann Zarco qui se sont montrés les plus rapides. Les pilotes ont eu l’occasion de tester la piste dans des conditions sèches le matin et mouillée l’après-midi.

Le temps changeant pourrait jouer les trouble-fêtes lors des qualifications après deux dernières séances d’essais libres qui détermineront les dix qualifiés directs pour la deuxième séance qualificative.