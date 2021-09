MotoGP Saint-Marin : Bagnaia décroche une nouvelle pole, Rossi et Marquez chutent

Francesco Bagnaia a décroché la pole position au Grand Prix de Saint-Marin, 14e course du Championnat du monde MotoGP, sur le circuit de Misano Marco-Simoncelli ce samedi. C’est sa 2e pole consécutive et la 3e de la saison. Le pilote Ducati a devancé son coéquipier Jack Miller et le leader actuel Fabio Quartararo (Yamaha) qui s’élancera en première ligne malgré une petite chute.

Le Français n’est pas le seul à avoir chuté. En Q1, Valentino Rossi a perdu le contrôle de sa Yamaha et a terminé dans le gravier. Résultat des courses, "The Doctor" partira en dernière ligne devant son public. Son éternel rival espagnol Marc Marquez (Honda) l’a imité en Q2 quelques minutes plus tard.