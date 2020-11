MotoGP : Rideau sur une saison atypique...

Dimanche, en Algarve, s'est refermé le quatorzième et dernier chapitre d'une saison qui fera date dans l'histoire du MotoGP.

A sa descente de machine, Oliveira ne pouvait cacher son émotion :"C'est le genre de choses après lesquelles vous rêvez et quand vous êtes capable de fa faire, c'est spécial. En Autriche, c'était une victoire sympa avec beaucoup d'adrénaline avec la la décision qui était tombée dans le dernier virage du dernier tour. Ce dimanche, j'ai dû gérer mon feeling tout au long de la course. C'était vraiment très long et très stressant. Il n'a manqué que le public pour pouvoir communier..."

Auteur d'un départ canon, il collait très vite plusieurs secondes à la concurrence scotchée au bitume. Au passage, il s'offrait aussi le meilleur tour en course pour réaliser le hat-trick parfait. Un peu à l'image de Fabio Quartararo , impérial en début de saison à Jerez de la Frontera.

La veille déjà en qualification, il avait offert à son pays la première pole d'un Portugais au plus haut niveau. Il lui fallait confirmer cet exploit le lendemain.

En piste, un homme a fait la différence : Miguel Oliveira . Devant sa famille venue le soutenir, le Portugais a fait preuve d'une maîtrise bluffante pour remporter son deuxième succès en MotoGP après celui décroché en Autriche au mois d'août. Mais si lors du Grand Prix de Styrie, il avait profité du duel entre Jack Miller et Pol Espargaro , à Portimao, il nous a offert un récital façon Marc Marquez en dominant de bout en bout la course.

L'émotion d'après-course...

Impossible de ne pas revenir sur l'arrivée d'Oliveira au parc fermé. Le pilote Tech-3 se précipitait vers son équipe puis vers ses parents venus le soutenir. Ils n'avaient pas eu la chance d'être présent en Autriche pour sa première victoire.

L'émotion était palpable chez Yamaha lorsque Valentino Rossi a rejoint le box où l'attendait une équipe émue. L'Italien disputait sa dernière course pour un team officiel. La saison prochaine, il rejoindra Petronas, le team sattelite de Yamaha.

Une page s'est tournée à Portimao pour celui qui avait commencé sa carrière au sein d'une équipe officielle le 7 avril 2002 avec Honda Repsol. Avec l'humour qui le caractérise, The Doctor a rappelé qu'il était le seul pilote à avoir été sacré champion du monde avec une équipe privée en 2001 (NDLR: Nastro Azzuro Honda)...et qu'il voulait récidiver avec Petronas 22 ans plus tard !

Emotion aussi chez Ducati lorsque Andrea Dovizioso a rallié son garage. Même si le divorce était acté depuis longtemps, il fallait être amnésique pour faire peu de cas du palmarès de "Dovi". Huit saisons consécutives avec les Rouges et un bilan qui ferait beaucoup de jaloux dans le paddock. Trois titres de vice-champion du monde, quatorze victoires et quarante podiums. A 34 ans, Dovizioso ne veut ranger son cuir au fond d'une armoire et se dit prêt si un projet peut le convaincre de remonter en piste.

Pour Cal Crutchow, c'est aussi une aventure qui s'achève. Auteur de trois succès, de dix-neuf podiums et de 168 départs, tous en MotoGP, le Britannique va laisser un vide mais il ne quitte pas le milieu. Il s'est lié pour deux saisons en qualité de pilote d'essai pour Yamaha.

Pour le reste, on gardera encore en mémoire les images au pied du podium ou dans les box des équipes arborant des t-shirts avec des messages pour leur pilote respectif et pour cause, il y a du mouvement dans le paddock.

Neuf pilotes sur vingt-deux seront toujours dans la même équipe la saison prochaine : Marc Marquez, quand il sera rétabli et ce n'est pas encore gagné, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Alex Rins, Joan Mir, Aleix Espargaro,Brad Binder et Iker Lecuona.

Trois petits nouveaux rejoindront ce cercle fermé : Luca Marini, Enea Bastianini et Jorge Martin. A ce jour, un guidon n'a pas toujours pas été attribué celui de second pilote chez Aprilia. Le rideau est tombé sur cette saison infernale de quatorze Grands Prix en dix-sept semaines.

Les pilotes vont retrouver leur proche pendant quelques semaines. A ma mi-février, ils seront à nouveau en piste, si les conditions sanitaires le permettent, à Sepang en Malaisie pour les essais hivernaux...