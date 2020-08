MotoGP : Qui sera le champion du monde 2020 ?

Le 19 juillet, Marc Marquez se fracturait l'humérus lors du premier GP de la saison en Espagne. Six jours plus tard, le champion du monde participait aux essais libres du Grand Prix d'Andalousie, mais il devait déclaré forfait pour les qualifications.

Au guidon de la Desmosedici, A ndréa Dovizioso qui ne sait toujours pas s'il sera dans le paddock en 2021 aura une carte importante à jouer. En cas de succès en République Tchèque, le triple vice-champion du monde italien pourrait peut-être faire accélérer les négociations toujours dans l'impasse. Son compatriote, Franscesco Bagnaia est en embuscade prêt à récupérer son guidon pour la saison prochaine. Décevant en 2019 et sur la sellette, l'ex-champion du monde en Moto2 a surpris à Jerez et pourrait ambitionner un accessit...tout comme son équipier, Jack Miller qui avait terminé sur le podium tchèque la saison passée.

Deux courses, deux poles, deux victoires, Fabio Quartararo est le pilote tout désigné pour succéder au palmarès du MotoGP à Marc Marquez. Depuis le début de la saison, le Niçois domine la concurrence en y ajoutant la manière. Lors du deuxième GP en Andalousie, il a dominé tous ses adversaires et s'est imposé avec cinq secondes sur son plus proche poursuivant, une domination à la "Marquez". Plus que jamais, il s'avance comme un candidat numéro 1 au titre mondial. Ce dimanche, à Brno, sur un tracé à l'ancienne qu'il apprécie, " El Diablo "espère signer un troisième succès consécutif, un objectif à sa portée même si ce circuit devrait convenir au Ducati.

Et si...

Plus d'un an après le Grand Prix des Amériques, Valentino Rossi a retrouvé le chemin du podium en terminant troisième du Grand Prix d'Andalousie. Un podium qu'il a fêté...comme un titre en se présentant au parc fermé. D'un seul coup, le nonuple champion du monde avait oublié la désillusion de son abandon de la semaine précédente suite à un problème de moteur.

Epaulé depuis l'hiver dernier par David Munoz, son nouveau chef mécanicien, Rossi dit avoir fait "bouger" les choses en persuadant le staff Yamaha de le laisser utiliser d'autres solutions techniques. Un choix payant en Andalousie et des propos confirmés par le boss de l'équipe, Lin Jarvis.

En République Tchèque, là où en 1996, il a décroché la première victoire de sa carrière en 125cc et où il s'est imposé à cinq reprises en MotoGP, "The Doctor" veut prouver qu'il n'a rien perdu de son appétit de victoires. Imaginez, un dernier titre en 2020...puis sortir pas la grande porte ! Nous n'en sommes pas encore. Ce dimanche, l'immense champion italien voudra monter sur le podium...pour la 200é fois dans la catégorie reine. Des chiffres qui donnent le vertige et ce ne sont pas ses fans qui me démentiront.

A partir de 09:55, les pilotes du MotoGP vont monter en piste pour la première séance d'essais libres. Quartararo, Vinales, Dovizioso, Rossi auront dans un coin de la tête ci titre mondial 2020, même si le chemin à parcourir est encore long dans cette quête du Graal.

Le championnat compte désormais une date supplémentaire avec un Grand Prix inscrit au calendrier le dimanche 22 novembre. Le circuit de Portimao, au Portugal semble tenir la corde, cela devait être confirmé dans les tous prochains jours.

Avant cela, le Grand Prix de République Tchèque, c'est dimanche à partir de 10:50, en direct sur la Deux, à ne manquer sous aucun prétexte !