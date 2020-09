MotoGP : Quatre pilotes en quatre points... C'est fou... !

Depuis la reprise du championnat, les Grands Prix se suivent mais ne se ressemblent pas .Les forçats de la piste enchaînent les courses à une cadence infernale ce qui ne vaut, aujourd'hui, un scénario totalement inédit en MotoGP. Et, nous n'en sommes qu'à la moitié de la saison. Retour sur le déroulement inattendu d'une année pas comme les autres.

Quartararo sonne la charge...puis rentre dans le rang. Après plus de huit mois d'interruption forcée, le championnat MotoGP reprend, enfin, ses droits, même si les mesures liées au Covid-19 sont plus que jamais d'actualité. Dans la bulle de Jerez, Fabio Quartararo s'offre le premier poduim de la saison alors que Marc Marquez, trop pressé chute lourdement. Le champion du monde ne le sait pas encore mais il a déjà perdu le championnat. Une semaine plus tard, le Niçois remet le couvert sur le circuit Angel Nieto. La France salue déjà le futur champion du monde de la catégorie reine. Mais, c'est aller un peu vite en besogne. En République Tchèque, le pilote Petronas brille aux essais mais ne confirme pas en course et à la surprise générale, c'est le "rookie" Brad Binder qui met tout le mode d'accord et offre à KTM, une première victoire en MotoGP. Chez Ducati, c'est Andrea Dovizioso qui alimente la saga de l'été. Partira, partira pas ? Le pilote de Forlimpopoli annonce son départ mais veut partir avec les honneurs. Il remporte le Grand Prix d'Autriche...une victoire éclipsée par le drame évité de justesse avec l'accrochage entre Franco Morbidelli et Johan Zarco. Valentino Rossi et Maverick Vinales ont définitivement gravé dans leur mémoire les motos en perdition qui frôlent leur machine. Une semaine plus tard, l'émotion est totale chez Tech3, mais une émotion positive. Miguel Oliveira profite de la rivalité entre Joan Mir et Pol Espargaro pour offrir un premier succès en MotoGP au Portugal. Quelques jours de répit et c'est reparti et Franco Morbidelli s'offre un premier succès à Misano. Une consécration pour le Romain qui a élu domicile à Tavulia, le village de Valentino Rossi, son mentor.

Misano Acte 2 : Vinales se rappelle au bon souvenir. En Emilie-Romagne, Andrea Dovizio débarque en leader du championnat, un peu par défaut et ce n'est pas ce dernier Grand Prix qui va nous contredire. Sur les terres du Doctor, Maverick Vinales réussit le week-end parfait, une première cette saison. La pole et la victoire qu'il attendait depuis Sepang et le Grand Prix de Malaisie en novembre 2019. La logique est respectée. Mais pour notre consultant, Didier de Radiguès, c'est la prestation de Francesco Bagnaia qui mérite le coup de coeur. Depuis plusieurs Grands Prix, l'Italien surprend et devrait être confirmé chez Ducati, aux côtés de Jack Miller, dans les tous prochains jours. Dommage, cette chute alors que la victoire lui tendait les bras. Son autre coup de coeur va aussi à Joan Mir, auteur d'un troisième podium en 2020 et qui prend l'ascendant sur son équipier, Alex Rins, au sein du team Suzuki. C'est également l'analyse de notre consultant. La déception de cette manche sur la Riviera italienne est à la mesure du rendez-vous : la chute de Rossi sur ses terres en début de course. Un podium inattendu : Vinales-Mir-P.Espargaro et un championnat qui perd la tête...

Qui veut prendre la tête du championnat...? Sept Grands Prix, six vainqueurs différents, quatre points entre les quatre premiers, du jamais vu...et nous allons seulement aborder la seconde moitié du championnat. Dovizioso reste leader pour un point sur le tandem Quartararo-Vinales et deux sur l'invité surprise Joan Mir. Morbidelli et Miller accusent un retard de vingt unités et ne semblent plus en mesure de rivaliser avec le quatuor de tête. Une remarque qui vaut également pour Valentino Rossi qui pointe à 26 points de son compatriote et recule au neuvième rang. On l'a bien compris, il faudra attendre le Grand Prix du Portugal, le 22 novembre à Portimao, pour connaître l'épilogue de ce thriller. Mais avant le point d'orgue de cette saison exceptionnelle, le paddock fera étape à Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne...c'est déjà le prochain week-end et là encore, le suspense est garanti. On prend les paris ?

