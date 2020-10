MotoGP : Quartararo en pole au Mans, Ducati en embuscade

Fabio Quartararo est en pole du Grand Prix de France. Son adversaire direct au championnat, Joan Mir rate sa qualif et devra cravacher pour revenir au contact des meilleurs. Les Ducati de Petrucci, Bagnaia et Dovizioso sont en premières lignes. Tous les ingrédients sont réunis pour vivre un Grand Prix de France passionnant.

Q1 : Ducati In, Suzuki Out...!

Les Suzuki de Joan Mir et Alex Rins et les Ducati de Danilo Petrucci et Francesco Bagnaia se retrouvent en Q1. Quatre pilotes mais seulement deux places pour accéder à la Q2.

Sur le podium manceau ces deux dernières années, Petrucci y trouve une source d'inspiration et va dominer sans partage cette loterie de quinze minutes. Le vainqueur du Mugello en 2019 se permet même le luxe de rester dans son box en fin de séance. Il suit sur les écrans de télévision ses adversaires s'echarper sur la piste.

A ce petit jeu, c'est son remplaçant pour les deux prochaines saisons qui tirent les marrons du feu. Francesco Bagnaia passe en Q2 pour la cinquième fois de la saison.

Chez Ducati, on est rouge de bonheur...chez Suzuki, on rit jaune...avec une triste première depuis le début du championnat, il n'y aura aucune Suzuki en Q2.

Une amère désillusion pour Joan Mir qui avait débarqué avec un moral gonflé à bloc dans la Sarthe. Sur le Bugatti, il réalise sa plus mauvaise qualification depuis août 2019 à Brno en république tchèque et s'élancera,demain, depuis la cinquième ligne sur la grille de départ. Mais quand on connaît la force de caractère du jeune espagnol, on se dit qu'il est capable de nous offrir une remontada dont il a le secret. Pointé à huit points de Quartararo au championnat, le pilote Suzuki ne veut pas laisser filer le leader du championnat