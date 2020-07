MotoGP : Quartararo bisse, Marc Marquez forfait...

Fabio Quartararo persiste et signe une deuxième pole consécutive. Marc Marquez ne boucle pas un tour complet en Q1, la décision tombe quelques minutes après la fin de la qualification, Marc Marquez ne participera pas au Grand Prix d'Andalousie, ce dimanche. Une décision logique, la seule qui s'imposait finalement. La sagesse a prévalu...

Q1 : le HRC au tapis...

Dix-huit tours le matin, puis une dizaine en FP4 en début d'après-midi, Marc Marquez espérait se battre pour un chrono en Q1, la douleur allait l'empêcher. Le sextuple champion du monde monte en piste mais très vite, il rejoint le box. La qualification est terminée avant d'avoir commencé pour celui qui restait sur seize podiums consécutifs avant sa chute du week-end passé.

Mais le cauchemar n'est pas terminé pour le HRC. Dans son dernier tour, Alex Marquez termine dans le bac à graviers. Les deux pilotes officiels Honda aux deux dernières places d'une qualification en MotoGP, du jamais vu ! Une douloureuse première pour Honda, une autre plus réjouissante pour Red Bull KTM Tech3 avec la deuxième Miguel Oliveira. Le Portugais obtient son meilleur résultat en qualification depuis son arrivée en MotoGP la saison dernière. Franco Morbidelli parvient également à s'extraire de la Q1 à l'inverse de son compatriote Andréa Dovizioso qui s'élancera demain depuis la cinquième ligne sur la grille de départ. Le triple vice-champion du monde est le seul pilote Ducati à n'avoir pas atteint la Q2. Les "blessés" Cal Crutclow et Alex Rins terminent respectivement treizième et vingtième.