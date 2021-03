L'Italien Francesco Bagnaia, devenu pilote officiel Ducati, s'est offert la première pole position de la saison 2021 en MotoGP au Grand Prix du Qatar, sur le circuit de Losail samedi, devant le Français Fabio Quartararo, promu chez Yamaha.

L'Espagnol Maverick Vinales, équipier de Quartararo, complète la première ligne, devant l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), l'Australien Jack Miller (Ducati) et le deuxième Français Johann Zarco (Ducati-Pramac).

Le programme complet

13H40-14H00 : Moto3, le warm up

14H10-14H30 : Moto2, le warm up

14H40-15H00 : MotoGP, le warm up

16H00 : Moto3, la course

17H20 : Moto2, la course

19H00 : MotoGP, la course