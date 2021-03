MotoGP Qatar : Les repêchages et les qualifications en direct (LIVE vidéo 15h30)

L'Espagnol Joan Mir (Suzuki), champion MotoGP en titre, a été incapable d'entrer dans le Top 10 à l'issue des trois premières séances d'essais libres du Grand Prix du Qatar, et passera donc par le repêchage des qualifications. Des qualifications (Moto3, Moto2, MotoGP) qui débuteront à 15h30 et seront à vivre en direct vidéo !

Comme attendu, la forte chaleur régnant sur le circuit de Losail ce samedi après-midi l'a empêché d'améliorer son onzième temps signé vendredi soir, après des difficultés à affiner les réglages électroniques de sa moto.

Or, seuls les dix premiers des trois séances se qualifient directement pour la deuxième et dernière partie des qualifications, au cours de laquelle se joue la pole position. Mir tentera de les rejoindre lors de la première partie des "qualifs" à 20h00 locales.

D'ailleurs, le Top 10 des essais du premier Grand Prix de la saison est demeuré inchangé entre vendredi et samedi.

Les Ducati officielles de l'Australien Jack Miller et de l'Italien Francesco Bagnaia dominent les débats, devant les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) et l'Espagnol Alex Rins (Suzuki).

Suivent l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT), l'Espagnol Aleix Espargaro (sur une Aprilia en progrès), l'Italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT) et l'Espagnol Pol Espargaro (nouvelle recrue de Honda).

A retenir, l'absence de l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui soigne toujours une fracture au bras droit subie l'été dernier et est forfait, a minima, pour les deux premières courses de 2021.