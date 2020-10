MotoGP : Première pole pour Nakagami...!

Après Jerez de La Frontera, Spielberg, Misano et avant Valence, les pilotes du MotoGP se retrouvent sur le même circuit à une semaine d'intervalle. Sur le tracé de Motorland Aragon, l'exercice du chrono risque de s'avérer encore décisif.

Ce dimanche, l'officiel Ducati devra encore se lancer dans une mission impossible pour tenter de décrocher de gros points. Johan Zarco sauve l'honneur pour les Rouges et accompagne Pol Espargaro en Q2.

Toujours en lutte pour le titre, l'Italien hérite du dix-septième temps...Une contre-performance qui s'ajoute à de nombreuses désillusions. Sa qualification est encore plus mauvaise que la semaine dernière. Il avait signé le treizième chrono.

En difficulté à Alcaniz, Ducati voit ses six 4motos obligées de passer par la Q1. Une impression de déjà vu. Et une fois de plus, Andrea Dovizioso va rester sur le carreau.

Une dernière minute de folie...

Douze pilotes en piste et soixante secondes pour les départager. Et au bout du suspense, Takaaki Nakagami crée la sensation en décrochant la première pole de sa carrière. Depuis 2004 et Makoto Tamada, aucun Japonais n'avait réussi un tel résultat en qualification.

La suite aussi d'une semaine de rêve pour le pilote qui venait d'être confirmé pour la saison prochaine au sein du team de Lucio Cecchinello.

A sa descente de machine, le pilote ne réalisait pas encore la portée de son exploit." Je suis très fier de ce que je viens de réaliser. Comme je n'avais pas d'écran comme point de repère sur le circuit, je ne me suis pas rendu compte de suite que j'avais signé la pole. Je veux profiter de ce moment exceptionnel et demain, je pourrais aborder le Grand Prix en confiance."

La saison prochaine, Nakagami partagera son boc chez LCR avec Alex Marquez, onzième de la qualification...comme samedi dernier. Ce qui ne l'avait pas empêché de monter sur le podium vingt-quatre heures plus tard.

En première ligne et pour la première fois cette saison, on retrouve Alex Rins au guidon de la Suzuki. Vainqueur le week-end passé, l'Espagnol pourrait doubler la mise ce dimanche.

Une Yamaha complète la première ligne de la grille de départ, c'est celle de Franco Morbidelli. Maverick Vinales est quatrième juste devant Johan Zarco, victime d'une quelques instants plus tard.

Habitué à la première ligne depuis le début de la saison, Fabio Quartararo a du se contenter du sixième chrono. Il se console avec la douzième place sur la grille du leader du championnat, Joan Mir.

Le pilote Suzuki n'est pas un spécialiste dans cet exercice particulier que constitue la qualification. Cela s'est une nouvelle fois vérifié. Mais ses adversaires ne doivent pas se réjouir pour autant. En course, il nous a habitué à des remontées spectaculaires, notamment au Grand Prix d'Emilie-Romagne où il s'était élancé de la onzième position pour terminer sur la deuxième marche du podium.

Une nouvelle victoire de Rins ? Un neuvième vainqueur différent cette saison ? Un nouveau changement de leader au championnat ? Autant de questions qui ne trouveront leurs réponses que demain sur le coup de 13H50.

La course Moto3 avec Barry Baltus sera diffusée en direct sur Auvio et sur Tipik à partir de 11H10 et sera suivie par le Grand Prix MotoGP à 13H00.