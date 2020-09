MotoGP : Pole record pour Maverick Vinales !

Les quatre Yamaha dans le Top 8...

Pour la cinquième fois de la saison, Maverick Vinales s'élancera de la première ligne, une performance encore renforcée par une troisième pole en sept qualification, un exercice dans lequel l'officiel Yamaha excelle. Il faut maintenant qu'il transforme l'essai. A l'exception de ses deux accessits en Andalousie, le pilote originaire de Figueres n'a pas fait preuve de beaucoup de régularité depuis le début du championnat. Une autre Yamaha occupera les avant-postes, celle de Fabio Quartararo. Victime de deux chutes successives lors du Grand Prix de San Marin, le Français a perdu le leadership du championnat mais pourrait rapidement le retrouver rapidement à condition de ne plus confondre vitesse et trop de précipitation. Franco Morbidelli, vainqueur le week-end passé et Valentino Rossi se classent respectivement septième et huitième.

Ducati trouve son meilleur représentant en la personne de Jack Miller. L'Australien hisse sa machine au deuxième rang, Francesco Bagnaia a revendiqué quelques instants la pole avant de voir son chrono annulé pour avoir dépassé les limites de la piste. L'Italien, dont la côte monte encore d'un cran pour l'obtention du second guidon officiel chez Ducati, pointe à la cinquième place. Le leader du championnat, Andréa Dovizioso qui arbore sur son cuir une inscription " au chômage" obtient une décevante dixième place.

A retenir encore, le tir groupé du tandem Espargaro-Binder chez KTM. Les deux pilotes partiront de la deuxième ligne auteurs des quatrième et sixième chronos.

En retrait, les deux Suzuki de Mir et Rins ont déçu, seulement onzième et dix-huitième.