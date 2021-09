MotoGP : Morbidelli promu chez Yamaha, Dovizioso nouvel équipier de Rossi

MotoGP Aragon : Bagnaia résiste à Marquez et décroche son 1er succès en MotoGP - MotoGP - GP... Francesco Bagnaia a décroché la première victoire de sa carrière en MotoGP au bout de sa 3e saison en catégorie reine. L'Italien de Ducati a remporté le Grand Prix d'Aragon, 14e manche de la saison de MotoGP, en s'imposant devant Marc Marquez. Poleman, Bagnaia aura gardé la tête de la course pendant toute l'épreuve avec l'Espagnol calé dans sa roue. Les deux hommes se sont livrés un beau duel corps à corps dans les 5 derniers tours de la course mais Bagnaia est toujours parvenu à garder la première place. La troisième place est revenue à Joan Mir. Paul Espargaro et Jack Miller complètent le top 5 tandis que Fabio Quartararo n'a pris que la 8e place. Le leader du championnat du monde (214 points) garde néanmoins la tête avec une marge conséquente sur son dauphin Bagnaia (161 pts), désormais deuxième. Mir recule à la 3e place avec 157 points et Zarco à la 4e avec 137 points suite à sa 17e place ce dimanche.