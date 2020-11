Joan Mir - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

MotoGP : Mir maitrise le GP d'Europe et s'échappe au championnat, Quartararo chute - MotoGP -... Joan Mir, déjà leader du championnat en arrivant à Valence, s'est imposé (pour la première fois de la saison d'ailleurs), creusant encore davantage au général, avec 37 unités d'avance sur son plus proche poursuivant. Le pilote espagnol de 23 ans a devancé ce dimanche son équipier Alex Rins et Pol Espargaro. Fabio Quartararo a lui chuté et a terminé loin au classement.