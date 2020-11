MotoGP : Mir, 36 pair et gagne...!

Propriétaire de deux skate shops aux Baléares, le paternel a compris le message de son fils et accède contraint et forcé à son souhait. C'est le père de Jorge Lorenzo qui l'initie à la moto dans son école à Palma de Majorque.

L'année suivante est celle de la consécration. Le jeune prodige la joue rouleau compresseur. Il broie la concurrence en remportant dix courses sur dix-huit Grands Prix. Neuf succès sont obtenus dans le dernier tour, l'homme sait y faire en termes de stratégie...et pourtant ses qualifications sont moyennes ! Déjà, des signes qui ne trompent pas. En 2018, il effectue un passage éclair au sein du Marc VDS Racing Team avec pour équipier, Alex Marquez. Au terme de la saison 2018 et fort de quatre podiums supplémentaires, il quitte le team belge et signe pour Suzuki pour deux saisons.

En 2013, Joan Mir est retenu pour participer à la Red Bull Rookie Cup. L'année suivante, il termine deuxième de cette compétition, passage obligé et tremplin idéal vers le Moto3, derrière un certain Jorge Martin.

L'irrésistible ascension...

A l'ombre de son équipier, Alex Rins, Joan Mir va connaître une première saison compliquée. Malgré des chutes, des abandons et des forfaits, le bilan n'est pas mauvais. Avec dix Top 10 et un Top 5, l'ancien champion du monde Moto3 n'a pas démérité pour ses débuts en classe reine Son meilleur résultat est une cinquième place aux antipodes à Phillip Island en Australie.

Mais avec un an d'expérience, le pilote veut franchir un pallier supplémentaire et espère monter sur son premier podium. A l'aube de la saison, il lance à qui veut l'entendre :"Aujourd'hui, je suis en peine forme. J'ai bossé dur pendant tout l'hiver pour être prêt pour entamer le championnat."

Retardée pour cause de Covid-19, le début de cette deuxième saison avec Suzuki saison ne répond pas à l'attente du Majorquin. Des chutes se produisent à Jerez de la Frontera et à Brno. Puis le déclic se produit à Spielberg avec une deuxième place au Grand Prix d'Autriche. Une semaine plus tard, il aurait même dû remporter le Grand Prix de Styrie, s'il n'avait pas été contraint de repartir avec un pneu avant usé après l'interruption de la course. A l'exception d'une prestation en demi-teinte au Mans, il ne quitte plus le podium et profite des contre-performances de son équipier, Fabio Quartararo pour s'emparer du leadership au soir du Grand Prix d'Aragon.

Ce dimanche, au casino de Valence, le numéro 36 est le numéro gagnant. Le 36 en souvenir de son cousin qui avait fait une brève apparition en 125cc. Une date aussi qu'il n'oubliera pas, le dimanche 15 novembre sera jamais gravée dans sa mémoire. Le jour où son rêve est devenu réalité !