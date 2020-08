MotoGP : Miguel Oliveira dans la cour des grands !

Plus

Si l'on excepte le doublé de Fabio Quartararo à Jerez de la Frontera, les Grands Prix n'ont connu que des vainqueurs différents depuis le début de la saison. Mieux, deux pilotes ont débloqué leur compteur dans la catégorie reine : Brad Binder à Brno et ce dimanche, Miguel Oliveira, deux pilotes au guidon d'une KTM. Si Fabio Quartararo a du attendre son vingtième départ pour être sacré une première fois, Brad Binder s'est montré plus précoce en montant sur la plus haute marche du podium dès son troisième. Miguel Oliveira n'oubliera jamais son 150é départ, toutes catégories confondues et le " 900th premier class Grand Prix race". Le pilote Tech-3 entre dans l'histoire en offrant au Portugal une première victoire en MotoGP.

Une saison 2020 complètement dingue... Une semaine après avoir frôlé le drame sur le Red Bull Ring de Spielberg, le Grand Prix de Styrie nous a offert de grands moments de suspense et d'émotion ! Depuis le début de la saison, Yamaha est en proie à des soucis de moteur. Et depuis ce dimanche, les choses sont devenues encore un peu plus compliquées pour l'équipe de Lin Jarvis. Maverick Vinales a connu une belle frayeur se retrouvant sans freins à 220 km/h. L'Espagnol a eu juste le temps de sauter de sa moto avant qu'elle se désintègre dans les protections de la piste. Pour notre consultant, Didier de Radiguès, c'est le moment clef de ce cinquième rendez-vous de la saison.Le drapeau rouge s'imposait...et ruinait la course de Joan Mir, insolent de maîtrise au guidon de sa Suzuki. Le jeune espagnol filait vers un premier succès qu'aucun autre pilote ne pouvait lui contester. A l'arrivée, Pol Espargaro le confirmait " il était le plus rapide et il méritait la victoire". Sa première victoire, une semaine après son premier podium ! L'histoire était trop belle même si nous n'étions pas encore au bout de nos surprises.

Zarco persiste et signe... Vilipendé par certains de ses pairs, Johan Zarco a préféré répondre sur la piste. En une séance d'essais libres le samedi matin, il a mis tout tout le monde d'accord. L'après-midi, oubliant l'espace d'une qualification, la douleur d'un scaphoïde droit meurtri, il s'est hissé en première ligne de ce Grand Prix de Styrie. Parti de la pit lane après la sanction infligée par les commissaires sportifs, il aurait pu se contenter de quelques tours puis rentrer sagement au box. L'ex-double champion du monde Moto2 a fait preuve de panache et de courage en ralliant l'arrivée d'un Grand Prix dont il ne pouvait rien espérer. Chapeau Monsieur Zarco. Cette attitude ne devrait pas laisser insensible les dirigeants de Ducati. Un coup de coeur conjoint que nous attribuons également à Miguel Oliveira." Le talent, l'intelligence en course et une KTM performante qui transforme une opportunité en victoire" résume notre consultant. Le duo Binder-Oliveira fait faire des étincelles au sein de l'équipe officielle dès la saison prochaine. Comme Johan Zarco, Pol Espargaro ne va t'il pas regretter son départ de l'écurie autrichienne ? Une question à laquelle, Jorge Lorenzo apporte un éclairage très cru :" Oui, il fait une grosse erreur en quittant KTM pour rejoindre Honda et Marc Marquez. ." Evidemment, le Majorquin sait de quoi il parle !

Yamaha dans le dur... Au soir du Grand Prix d'Andalousie, Yamaha avait de belles raisons de se réjouir. Un podium 100% "bleu", les trois premières places au championnat mais malgré un bémol avec les soucis moteur rencontrés par Valentino Rossi, Franco Morbidelli et Maverick Vinales. Depuis le ciel s'est brutalement obscurci pour le constructeur japonais. A Brno, Morbidelli a sauvé l'honneur en décrochant son meilleur résultat en MotoGP, une deuxième place. Mais que dire du double naufrage autrichien! La trêve de trois semaines sera la bienvenue pour retrouver la sérénité du début de saison. Et en parlant de sérénité, beaucoup d'observateurs s'interrogent toujours sur le futur d'Andrea Dovizioso. Sur le Red Bull Ring, Desmovodi s'est offert un troisième succès mais n'a pu récidiver huit jours plus tard. Hier, l'Italien s'est contenté de la cinquième place, devancé par Jack Miller. En l'espace d'une semaine, l'Autrichien est monté deux fois sur le podium mais n'a pas réussi à préserver le brevet d'invincibilité de Ducati en Autriche. Pour en revenir à Dovizioso, la décision du chois des pilotes chez Ducati devraient intervenir au plus tard à Misano dans trois semaines. Un compte à rebours qui va perturber le sommeil et les nuits de certains pilotes !