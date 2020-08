MotoGP : Maverick Vinales en pole du GP d'Autriche

Maverick Vinales (Yamaha) a réussi le meilleur temps des qualifications du GP d'Autriche de MotoGP et s'élancera en pole ce dimanche. L'Espagnol a devancé Jack Miller (Ducati) et Fabio Quartararo (Yamaha).



Le Français, leader du championnat, s'est bien repris après des essais libres compliqués. Andrea Dovisiozo (Ducati), qui a annoncé juste avant les qualifications qu'il quittera l'écurie d'usine Ducati à la fin de la saison, et Pol Espargaro (Aprilia) complètent le Top 5. Valentino Rossi (Yamaha) partira en 12e position.