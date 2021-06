MotoGP : Marquez s'impose pour la 11e fois consécutive dans son jardin du Sachsenring, Barry Baltus 14e en Moto2

Revoilà Marc Marquez! L'Espagnol a remporté le GP d'Allemagne, 8e manche du championnat du monde de MotoGP 2021, dans son jardin du Sachsenring ce dimanche. Le pilote met fin à une disette qui durait depuis le 17 novembre 2019 et son dernier succès, à Valence. Marquez a manqué toute la saison 2020 en raison d'une fracture de l'humérus encourue lors du premier Grand Prix. Il avait subi trois opérations avant de reprendre la compétition cette année à Portimao, lors du troisième Grand Prix de la saison. Le sextuple champion du monde a devancé le Français Fabio Quartararo (Yamaha) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM).

En terminant 14e du Grand Prix d'Allemagne en Moto2 ce dimanche au Sachsenring, le Belge Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a pris ses premiers de la saison au terme d'une course remportée par le leader du championnat, l'Australien Remy Gardner (KTM Red Bull Ajo).

Parti 30e et dernier sur un circuit sur lequel il ne se sentait pas à l'aise, Barry Baltus a néanmoins obtenu le meilleur résultat de sa jeune carrière en Grand Prix. Baltus a réalisé un excellent envol et a, comme lors des dernières manches, réalisé une course solide et sans erreurs. Entre son bon départ, son rythme et les chutes qui ont émaillé cette course jusqu'au dernier tour, Baltus est remonté de la 30e à la 14e place, prenant ainsi ses deux premiers points en Grand Prix.

L'Australien Remy Gardner (KTM Red Bull Ajo) a dominé la course et s'est imposé, profitant de la chute de son équipier espagnol Raul Fernandez, parti en pole, en début d'épreuve. Gardner est plus que jamais leader du championnat, où il compte désormais 36 points d'avance sur Fernandez.

Le podium a été complété par l'Espagnol Aron Canet (Boscoscuro Aspar Team Moto2) et l'Italien Marco Bezzecchi (Kalex SKY Racing Team VR46).