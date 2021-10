MotoGP : Marquez est de retour, Quartararo s'offre une première balle de match

Depuis longtemps, le natif de Cervera a compris que 2021 serait une année de transition, celle où il devrait retrouver ses sensations, dompter cette nouvelle machine. Imaginait-il deux succès, trois podiums... lui seul le sait. Mais ce dont je suis certain c'est que l'homme a retrouvé la confiance en ses moyens, en sa machine... et finalement c'est l'essentiel. 2021 s'assimile déjà à un succès et la concurrence est prévenue, Marc Marquez sera à ranger parmi les favoris à l'aube de 2022. Marquez is back.

Marc Marquez m'est apparu plus humain, mais distant, moins arrogant que par le passé, n'hésitant pas à saluer les performances des deux pilotes qui l'ont rejoint sur le podium, Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia ... après avoir déjà partagé avec eux la première ligne de la grille de départ, déjà comme un signe avant l'extinction des feux.

Depuis deux Grands Prix, Fabio Quartararo sentait la menace Bagnaia se préciser. L'Italien avait comblé 22 points de son retard sur le Français. Face à cette situation, le pilote Yamaha avait craqué mentalement la saison passée, ratant un titre qui s'offrait à lui.

Douze mois plus tard, le Niçois a appris de ses erreurs et ne se laisse plus submerger par l'émotionnel. A Austin, sur un tracé qui ne lui était pas particulièrement favorable face à la puissante Ducati, il a géré. A aucun moment, il ne s'est soucié de ses adversaires. Dès le vendredi matin et la première séance libre, il a tracé sa route. Hier, en course, il a très rapidement compris qu'il serait suicidaire de suivre le rythme infernal imposé par Marc Marquez.

Alors comme à San Marin, il a opté pour la sagesse synonyme de vingt points supplémentaires qui seront probablement décisifs dans la conquête du titre dans trois semaines à nouveau sur le circuit Marco Simoncelli à Misano.

"Pour moi, cette deuxième place est comme une victoire" déclarait, épuisé, Quartararo dans le parc fermé d'arrivée. Et on veut bien le croire. J'évoquais les chiffres des performances de Marquez à Austin mais que dire des statistiques du Français en 2021 ? Elles sont toutes aussi éloquentes : cinq victoires, dix podiums, cinq poles, quatorze fois sur quinze en première ligne.

Le titre ne peut pas échapper à ce modèle de régularité. Désormais, Quartararo est à Yamaha, ce qu'est Marquez à Honda, l'homme providentiel ! Le championnat n'a pas encore livré ses premiers verdicts mais dans trois semaines, quelque chose de dit que le Niçois pourrait transformer cette première balle de match. Les paris sont ouverts. On se réjouit déjà de se retrouver sur la riviera italienne.