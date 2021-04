MotoGP : Marc Marquez "heureux de ses sensations" pour son retour en piste après neuf mois

100% Sport: Goffin rentre à la maison, Philipsen gagne enfin et Marquez remonte en selle -... Fin de parcours pour David Goffin au Masters 1000 de Monte Carlo. Le belge a été battu en quart de finale par la surprise du tournoi, Daniel Evans, tombeur de Djokovic au tour précédent. Une défaite en trois sets à l'issue d'une rencontre très intense. Victoire belge par contre au Tour de Turquie avec le premier succès d'étape de Jasper Philipsen qui a enfin devancé les vétérans au Tour de Turquie. Trois fois 2ème derrière Cavendish 35 ans, le belge s'est offert, à la photo finish, la 6eme étape devant l'allemand Greipel. Marc Marquez est enfin de retour en moto GP après 265 jours d'absences, trois opérations de l'humérus et une greffe de moelle osseuse. Malgré un bras droit désormais plus court de 3 centimètres, le multiple champion du monde a signé le troisième temps des essais libres au Portugal. Marquez sur une moto un vrai régal. Du foot aussi avec un transfert qui fait du bruit du côté du RFC Liège qui a signé Jérémie Perbet, le renard des surfaces qui a évolué dans 9 clubs différentes en Belgique et qui redescende de deux division pour aider le club à rejoindre la D1B. Eyt puis on prendra aussi un cours de corde à sauter acrobatique avec une athlète qui a le rythme dans la peau!