MotoGP : Marc Marquez chute violemment à plus de 130 km/h durant les essais libres - MotoGP -... Il n'y a décidemment aucun répit pour Marc Marquez. Alors qu'il venait de regoûter à la victoire le week-end dernier en Allemagne, le pilote espagnole a été victime d'une violente chute ce vendredi lors des essais libres du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit d'Assen. Marquez a été éjecté de sa Honda alors qu'il parcourait un virage à plus de 130 km/h. L'Espagnol a lourdement chuté avant de se remettre sur pied et de regagner les stands pour se faire visiter par les médecins.