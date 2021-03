MotoGP : Marc Marquez a repris la piste

Marquez prend trop de risques à Jerez et chute très lourdement - Moto GP - GP Espagne 2020 -... Bien plus rapide que ses adversaires, l'Espagnol a joué avec le feu et n'a pas pu échapper à une lourde chute. Il a finalement été évacué en civière. Marquez n'avait mis que trois tours pour s'emparer de la première place du premier grand prix de la saison dimanche. Le sextuple champion du monde a forcé peut-être même un peu trop et est parti à la faute dans le virage 4 du 5e tour de course. L'Espagnol a quasiment chuté en se penchant sur son flanc gauche mais s'est rattrapé avec son genou avant de joueur les équilibristes dans le bac à gravier. Marquez est donc resté en course et est reparti de la 16e position. Il est ensuite remonté jusqu'à la 3e place avant de perdre à nouveau le contrôle de sa moto. Une chute violente qui va laisser des séquelles au-delà des points perdus aux championnats du monde.