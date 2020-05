MotoGP : Les frères Marquez devancent (virtuellement) Rossi à Misano

Place à la #VirtualRace 4 du MotoGP - © Twitter MotoGP

Moto GP Virtual Race 4 : Xavier Siméon entre en piste - Round 4 - Misano - 17/05/2020 C'est sur la rapide piste de Misano, terre de Valentino Rossi, que se déroule ce dimanche la quatrième édition d'une #VirtualRace sur la planète motoGP. Pour une première fois le 3 mai, les trois catégories officielles avaient eu droit à une épreuve disputée dans le cadre d'un #VirtualGrandPrix. Même si l'organisation à annoncé sa volonté de renouveler l'expérience dans les prochaines semaines, ce week-end, il sera question d'un retour au format initial avec une course de neuf tours sur le circuit M. Simoncelli, avec onze pilotes sur la grille MotoGP. Si devant F. Quartararo aura montré un rythme inégalé en qualifications, le français et sa Yamaha n'aura pas eu la possibilité de concrétiser en course, les chutes étant trop souvent au rendez-vous. Le final de cette course nous offrira un scénario indécis jusque dans le dernier virage. Après un combat de plusieurs tours entre les pilotes du TOP 3 : Marc et Alex Marquez accompagnés de Quartararo. C'est finalement un doublé des Honda, Alex en tête, suivie par V. Rossi (Yamaha) dont la progression lui permettra de devancer ses collèges. Derrière, on sent l'adaptation à la version 2020 du jeu officiel plus compliquée pour Tito Rabat et Michele Pirro (Ducati). Pour la première fois la catégorie électrique MotoE qui comptera parmi ses neufs engagés un certain Xavier Siméon. Le vétéran Belge aura fort à faire pour arrêter les jeunes loups dont un certain Matteo Ferrari, bien au-dessus de ses adversaires, ce dernier parviendra à emporter la victoire en dépit d'une chute sans conséquences tant son avance était confortable.