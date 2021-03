MotoGP : les essais libres au Qatar, 1ère manche de la saison (LIVE vidéo 11H50)

Ca y est, c'est parti ! Tout comme la Formule 1, le MotoGP reprend ses bonnes habitudes ce week-end, lors de la première manche de la saison au Qatar, sur le circuit de Losail.

Et comme en F1, vous allez encore être gâtés sur tous les médias de la RTBF. Sur deux roues, vous pourrez suivre les séances libres du vendredi et du samedi, les séances qualificatives et les courses.

L'Espagnol Joan Mir reconduira-t-il son titre en MotoGP ? Comment va se débrouiller le Belge Barry Baltus pour sa première saison en Moto2 ? Début de réponse ce vendredi dès 11H50 pour les premiers tours de roues officiels de cette nouvelle saison.

Le programme du jour :

11H50 - 12H30 : Moto3, première séance

12H45 - 13H25 : Moto2, première séance

13H40 - 14H25 : MotoGP, première séance

- Pause casse-croûte -

16H10 - 16H50 : Moto3, deuxième séance

17H05 - 17H45 : Moto2, deuxième séance

18H00 - 18H45 : MotoGP, deuxième séance