MotoGP : les duels de légende - Rossi-Marquez, qui sera le plus grand ?

Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes.

Champion en 2013 et 2014. Puis, 4 fois consécutivement entre 2016 et 2019. Marc Marquez dégoûte la concurrence. A commencer par Valentino Rossi.

Marquez a le potentiel pour être meilleur que moi (V. Rossi)

Alors, on est en droit de se poser la question…

Marquez remportera-t-il un jour plus de titres que Valentino Rossi ? Marquez deviendra-t-il un jour le plus grand pilote de l’histoire du Moto GP ?

"Marquez a le potentiel pour devenir le plus grand de tous les temps, pour devenir meilleur que moi et même pour gagner plus que moi". Déclaration du Dottore, en personne, il y a quelques années.

Marquez le plus précoce

Entre Rossi et Marquez, il y a 14 ans d’écart. L'Italien a remporté sept titres en catégorie reine. L’Espagnol six. Mais à y regarder de plus près, Marquez est bien le plus précoce, devenant champion du monde pour la première fois en Moto GP à l’âge de 20 ans. Rossi avait dû attendre plus de 22 ans, Freddie Spencer 21 ans. Mick Doohan, lui, avait 29 ans lors de son premier titre.

Difficile de dire où Marquez va s’arrêter. "Je ne suis pas certain que Marquez roulera jusqu'à ses 40 ans comme Rossi", confiait Didier de Radiguès. Alors que Valentino Rossi tirera prochainement sa révérence, l’Espagnol a encore de belles années devant lui.

A découvrir jeudi prochain: Graham, Duke, Surtees : les premières stars de la discipline.