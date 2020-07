MotoGP : les duels de légende - Rossi-Marquez, premiers coups de sang ! - © Tous droits réservés

Rossi-Marquez : Premiers coups de sang - #GPLEGENDS - 02 - 16/07/2020 Avec la série "GP LEGENDS”, Jérémie Baise et Didier de Radiguès vous embarquent au coeur des rivalités qui ont marqué l’Histoire du championnat du monde Moto. De 1949 à nos jours, revivez les plus belles bagarres, les coups de sang, les déclarations chocs et les personnalités qui ont marqué la piste et les coulisses de leurs empreintes. Dans ce deuxième épisode, la tension monte entre Valentino Rossi et Marc Marquez qui a décroché le titre de champion du monde Moto GP dès sa première année. Sur la piste, les deux pilotes se retrouvent régulièrement au coude à coude... et ça fait des étincelles.