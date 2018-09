MotoGP : Les 19 mêmes courses mais un calendrier rallongé en 2019

La saison 2019 de MotoGP comptera les 19 mêmes courses que la précédente, dans le même ordre mais sur une période plus longue entre le 10 mars (GP du Qatar) et le 17 novembre (GP de Valence), selon un calendrier provisoire dévoilé mardi par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Le championnat démarrera donc une semaine plus tôt qu'en 2018, pour se terminer aux mêmes dates. La trêve estivale sera plus longue entre les GP d'Allemagne (7 juillet) et de République tchèque (4 août).

Au rang des nouveautés pour la saison à venir, Triumph fera son arrivée en tant que motoriste officiel de la catégorie Moto2.

La Coupe du monde MotoE de motos électriques fera également ses débuts. Son calendrier sera dévoilé en marge du GP de Saint-Marin ce week-end.

- Calendrier provisoire 2019:

10 mars: GP du Qatar (Losail)*

31 mars: GP d'Argentine (Thermes de Rio Hondo)

14 avril: GP des Amériques (Austin)

5 mai: GP d'Espagne (Jérez de la Frontera)

19 mai: GP de France (Le Mans)

2 juin: GP d'Italie (Mugello)

16 juin: GP de Catalogne (Barcelone)

30 juin: GP des Pays-Bas (Assen)

7 juillet: GP d'Allemagne (Sachsenring)

4 août: GP de République tchèque (Brno)

11 août: GP d'Autriche (Spielberg)

25 août: GP de Grande-Bretagne (Silverstone)

15 septembre: GP de Saint-Marin (Misano)

22 septembre: GP d'Aragon (Motorland Aragon)

6 octobre: GP de Thaïlande (Buriram)

20 octobre: GP du Japon (Motegi)

27 octobre: GP d'Australie (Phillip Island)

3 novembre: GP de Malaisie (Sepang)

17 novembre: GP de Valence (Ricardo Tormo)

* course disputée en nocturne