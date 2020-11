MotoGP : le titre en point de Mir...

Cette fois, nous y sommes ! Les pilotes du MotoGP entament la dernière ligne droite du championnat. Une dernière droite qui se décline comme un triptyque avec le début d'un double rendez-vous à Valence, dès ce dimanche et le point d'orgue du championnat au Portugal, à Portimao, le 22 novembre. Mathématiquement, ils sont encore quatorze à prétendre au titre, mais en réalité, ils ne sont que cinq ou six au maximum à rêver secrètement du sacre en cette année particulière.

Mir, la course en tête... Joan Mir - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP A l'exception d'une fausse note au Bugatti du Mans, Joan Mir campe sur le podium du MotoGP depuis le 13 septembre. Mieux encore depuis le Grand Prix d'Aragon, le Majorquin a pris les commandes du championnat. Six podiums en onze épreuves, il ne manque qu'une victoire au pilote Suzuki pour parachever son oeuvre. Depuis le début des années 2000, jamais un pilote n'a décroché le Graal sans avoir au moins remporté deux Grands Prix (NDLR : Nicky Hayden en 2006 vainqueur à Assen et Laguna Seca). A 23 ans et après seulement deux saisons au plus haut niveau, l'Espagnol originaire de Palma de Majorque pourrait entrer dans l'Histoire et offrir à Suzuki, un titre qui lui échappe depuis vingt ans. Mais, Mir le répète à l'envi :"Je suis en avance sur ma feuille de route. Je profite de chaque course mais je dois bien avouer que chaque jour qui passe me rapproche de ce rêve." Le petit bémol s'appelle Valence. Sur le Circuit Ricardo Tormo, le pilote Suzuki a rarement brillé. En Moto2, il était contraint à l'abandon en 2018. L'année suivante, pour sa première apparition au guidon de la Suzuki, il ne pouvait faire mieux que septième. Pas de quoi pavoiser. Ajoutez à cela que Suzuki n'a figuré que deux fois parmi les trois premiers sous l'ère MotoGP et vous comprendrez que la mission qui attend le jeune espagnol sera une mission commando !

Quartararo, le chasseur... Fabio Quartararo - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP Un début de saison stratosphérique à Jerez de la Frontera mais depuis la fusée Quartararo a connu quelques ratés à l'allumage. Le Niçois a péniblement négocié les virages tchèque et autrichien. Barcelone l'a reboosté. Un succès sans écho, le pilote Petronas a laissé échapper de précieux points en Aragon et c'est logiquement le leadership a changé de camp. Quatorze points c'est le débours du Français au moment d'aborder l'antépénultième rendez-vous du championnat. Le Tricolore a le drapeau en berne, mais il ne veut pas s'avouer vaincu. Il reste 75 points à distribuer, tout reste possible. La bonne nouvelle vient des statistiques favorables à Yamaha. Le circuit est favorable à la marque aux diapasons. Les Bleus ont triomphé à cinq reprises en 18 ans et lors de sa dernière venue à Valence, Quartararo a décroché la deuxième place après s'être élancé de la pole. Avant cela, le Français avait déjà triomphé en CEV Moto3 en 2013 et 2014 et s'était classé dans le top-10 en Moto2 (8é en 2017 et 6é en 2018). A bon entendeur !

Vinales, le franc-tireur... Maverick Vinales - © JOSE JORDAN - AFP Une victoire à Misano, deux podiums et dix-neuf points de retard, c'est le bilan chiffré de Maverick Vinales, toujours en lutte pour le titre. Le natif de Figueres n'est pas un modèle de régularité depuis le début de la saison et ses deux derniers résultats en Aragon ne plaident pas vraiment en sa faveur. De plus si l'on jette un oeil sur ses cinq apparitions à Valence, le constat n'est pas brillant. Cinquième, c'est sa meilleure perf' sur le Ricardo Tormo...en MotoGP. A ces critiques, Top Gun rappellera aux amnésiques qu'il s'est imposé sur ce tracé en 2011 en 125cc au guidon d'une Aprilia et deux plus tard, qu'il gravissait à nouveau la plus haute marche du podium en Moto3 avec une KTM. 2013, l'année de son sacre dans la plus petite catégorie. Et toc...!

Morbidelli, la valeur montante... Franco Morbidelli - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP Razlan Razali, le boss du team Petronas, l'équipe satellite de Yamaha est un homme heureux. Ses pilotes ont remporté cinq des onze Grands Prix disputès à ce jour et sont toujours en lutte avec succès dans la course au titre par équipe. De quoi faire avaler son thé de travers à Lin Jarvis , le grand ordonnateur chez Yamaha. Quartararo est en embuscade derrière Mir et son équipier, Franco Morbidelli a mis tout le monde d'accord en Aragon lors du Grand Prix de Teruel. Le Romain est revenu dans la quarté de tête et ne compte que vingt-cinq points de retard, soit une victoire. En Moto2, il a signé deux podiums à Valence mais bémol en MotoGP, ses deux participations ont été écourtées par des chutes...malgré ces déconvenues, il ne veut garder que le positif...et garder en mémoire son dernier succès en date. Ses adversaires sont prévenus !

Dovizioso, l'adieu aux armes... Andrea Dovizioso - © JOSE JORDAN - AFP La saison 2020 ne restera pas dans les annales comme un long fleuve tranquille pour Andrea Dovizioso. Avec le retrait forcé de Marc Marquez, le triple vice-champion du monde avait une opportunité exceptionnelle à saisir. Il l'a manquée et va quitter Ducati par la petite porte. Une histoire d'amour qui se termine en divorce, le trait est à peine forcé. Si l'on excepte son podium au Grand Prix d'Espagne et sa victoire à Spielberg, on enregistre des contreperformances en cascade dues à des qualifications bâclées. Jamais, le pilote italien ne s'est élancé de la première ligne cette saison...une première pour lui ! A trois Grands Prix de l'arrivée, il veut encore y croire mais ses propos sonnent faux :" Après une semaine de repos, nous repartons plus motivés que jamais. Chaque Grand Prix a sa propre histoire. Il me reste trois courses avec Ducati et, comme d'habitude, je ferai de mon mieux jusqu'au bout." Alors bien sur, chaque Grand Prix a son histoire mais pour "Dovi", c'est la même mauvaise histoire, ou presque, depuis le début de la saison.

Rins, le joker de Suzuki... Alex Rins - © PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP Oubliée la blessure qui l'a un temps handicapé, oubliées les chutes à Spielberg et au Mans, Alex Rins a réussi le carton plein lors de ses deux derniers Grands Prix en Aragon. Une victoire et un premier accessit, tout en y ajoutant la manière ! L'Espagnol entame ce sprint final sans aucune pression. Il accuse un retard de 32 points sur son équipier Joan Mir. Ce retard n'est pas insurmontable mais cela devient compliqué et il devra peut-être se plier aux consignes d'équipe si son boss, Davide Brivio lui demande. Il est aussi un atout important pour Suzuki dans la conquête du titre par équipe. A Valence, il a toujours terminé dans le top-5 ces trois dernières saisons. Il pourrait être l'arbitre de cet épilogue du championnat. Les essais libres sont à suivre dès 10H00 sur Auvio. Dimanche, les courses Moto3, Moto2 et MotoGP seront diffusées en direct sur Tipik et sur Auvio à partir de 11H00.