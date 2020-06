MotoGP : le mercato s'emballe...

La saison MotoGP n'a pas encore commencé et pourtant, le mercato est déjà presque terminé. Explications. Habituellement, il faut attendre le cap de la mi-saison pour entériner les transferts au sein du paddock mais coronavirus oblige, tout s'est précipité.

Parfois, en retard à l'allumage, Yamaha a déclenché les hostilités en prolongeant Maverick Vinales et en transférant Fabio Quartararo, la révélation de la saison 2019. Une arrivée qui poussait vers la sortie Valentino Rossi qui devrait vraisemblablement se recaser chez Petronas pour une voire deux saisons où il retrouverait son compatriote, Franco Morbidelli.

Dans le clan Suzuki, on prend la paire Rins-Mir et on la confirme pour deux saisons supplémentaires. En 2019, le duo espagnol a brillé avec deux succès pour Rins à Austin et à Silverstone et un premier accessit à Jerez. Son co-équipier terminait à dix reprises dans le TOP 10 en dix-neuf départs.

Chez Honda, Marc Marquez a rempilé jusqu'en... 2024 et pourrait être rejoint par Pol Espargaro qui quitterait le giron autrichien pour les Japonais. Le conditionnel est toujours de mise mais pourrait faire grincer des dents dans la clan Marquez-Alzamora. Et pour cause, Alex, le petit frère de qui vous savez n'aurait même pas l'occasion de se mettre en évidence au guidon de la Honda qu'il serait déjà dégagé au profit du pilote KTM. Ambiance et tension en perspective dans le garage de l'équipe championne du monde. Le boss du team, Alberto Puig, va au-devant de quelques moments compliqués. Chez LCR, le team satellite, Lucio Cecchinello voudrait prolonger son duo Crutchlow-Nakagami pour 2021 mais doit attendre la décision de Honda qui pourrait envoyer Alex Marquez dans son équipe...vous suivez toujours !

Chez Ducati, aussi, il y a du mouvement. Les Rouges s'activent pour le renouvellement de Dovizioso, triple vice-champion du monde sortant et toujours bien décidé à faire vaciller le roi Marquez de son piédestal. L'Italien aurait pour équipier, l'Australien, Jack Miller promu au détriment de Danilo Petrucci qui pourrait rebondir en Superbike...ou chez KTM. La place laissée vacante chez Pramac serait convoitée par le Français, Johan Zarco qui voudrait rebondir après l'échec autrichien, mais il n'est pas le seul sur la liste. Il est en concurrence avec Francesco Bagnaia et Jorge Martin dont l'arrivée en MotoGP est imminente.

Si Pol Espargaro quitte le giron KTM, les Autrichiens seraient dans l'obligation de recruter une pointure pour épauler le Sud-Africain, Brad Binder, un pur produit issu de la filière Red Bull en provenance du Moto 2. A côté de ce bouleversement notoire, Tech3, l'équipe satellite jouerait la carte de la continuité en confirmant le tandem Oliveira-Lecuona.

On termine ce tour d'horizon du paddock avec l'équipe Aprilia, où du mouvement sera enregistrer en 2022. La marque italienne a prévu de disposer de sa propre équipe d'usine mais envisage également d'être présent avec une équipe satellite comme Honda, Yamaha, Ducati et KTM. Cette équipe pourrait être toujours dirigée par Fausto Gresini, qui fait partie de l'aventure Aprilia depuis six ans et qui pourrait envisager de prolonger cette collaboration au-delà de 2021. Le nombre de pilotes en MotoGP passerait de vingt-deux à vingt-quatre dès le début de la saison 2022. Côté pilotes, l'Espagnol, Aleix Espargaro, terminera sa carrière chez Aprilia. Il vient de parapher un ultime contrat dans ce sens. Son équipier devrait être, Andréa Iannone mais le conditionnel est plus que jamais de mise. L'Italien est en appel d'une suspension de dopage aux stéroïdes. Le pilote a saisi le Tribunal Arbitral du Sport qui devrait rendre sa décision dans les tous prochains jours.