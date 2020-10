MotoGP : Le gorille Petrucci rugit encore...

Depuis son podium à Barcelone, quinze jours après s'être imposé pour la première fois de sa carrière en MotoGP, à domicile, au Mugello en 2019, Danilo Petrucci avait disparu des radars...au point de ne pas être prolonger chez Ducati. Sur la patinoire du Bugatti, l'Italien a confondu ses détracteurs et rassuré son futur employeur, KTM Tech-3, pour la saison prochaine. Petrux est toujours bien vivant...

La pluie s'invite au départ... Personne n'avait prévu la pluie..pas même Météo-France. Et pourtant ! En quelques minutes des nuages noirs bouchent le ciel et se déchirent au-dessus du circuit. Toutes les stratégies de course se retrouvent...à l'eau. Pour notre consultant, Didier de Radiguès, c'est le moment clef de ce Grand Prix de France 2020. Poleman, Fabio Quarataro voit ses espoirs de victoire douchés. Caramba encore raté. Le leader du championnat du monde se console en voyant ses adversaires directs terminés derrière lui. A commencer par celui qui est le plus dangereux : Joan Mir. A la peine tout au long du week-end dans la Sarthe, le pilote Suzuki concède encore quelques points précieux au pilote Petronas. Maverick Vinales coule en terminant à une décevante dixième place. Seul, et encore, Andrea Dovizioso échappe au naufrage avec une inespérée quatrième place qui le relance quelque peu au championnat, mais pour notre consultant, c'est insuffisant :" Dovi rate une occasion de marquer de gros points et pourrait le regretter;" Et en parlant de naufrage comment ne pas évoquer la prestation de Valentino Rossi. Le Doctor n'y arrive plus. Pire, il chute pour la troisième fois consécutivement, cela ne lui était jamais arrivé depuis le début de sa carrière. !

Un podium inattendu... Une Ducati, une Honda et une KTM...mais pas de Yamaha, c'est une première depuis le mois de juillet. Didier de Radiguès se réjouit de ce tiercé que personne n'aurait osé pronostiquer. Seize mois après son accessit en Catalogue, Petrucci renaît des ses cendres mais le coup de chapeau, je l'accorde à Alex Marquez venu se faire un prénom au Mans. Sur un tracé qu'il apprécie et où il avait terminé deuxième en 2018 et s'était imposé en 2019 en Moto2, le petit frère de Marc Marquez a décroché son premier podium en MotoGp, un résultat salué comme une victoire au sein du HRC Racing Team. Il fallait voir les accolades et tant pis pour les distanciations sociales des membres de l'équipe pour bien comprendre la portée de l'exploit d'Alex Marquez qui s'était élancé...de la dix-huitième place sur la grille de départ. Une remontada pour un supporter du Barça...logique !

Les larmes de Petrucci... La dernière image forte que je retiendrai de ce Grand Prix de France disputé devant cinq mille privilégiés, ce seront les larmes de joie de Petrucci. Sur le podium, l'officiel Ducati était déjà ému en se remémorant les moments pénibles de ces derniers mois mais c'est en conférence de presse qu'il a craqué. Pour cause de Covid-19, son plus fidèle supporter, sa maman, n'avait pas effectué le déplacement de 1500 kilomètres pour rallier le Bugatti. Chaque fois qu'elle était venue, son fils était monté sur le podium. Deuxième en 2018 et troisième l'année dernière, le pilote originaire de Terni a toujours été inspiré sur le tracé manceau. Superstitieux, il ne pensait pas faire aussi bien sans la présence de sa maman dans le box. Et pourtant...Alors lorsqu'elle est intervenue via un I-Phone pendant le point presse d'après-course, Petrux a craqué. Morceaux choisis d'un dialogue improbable quelques heures plus tôt... -Où as-tu vu la course, maman ? -Ici, à la maison -Tu n'étais pas là, mais j'ai gagné. J'ai pensé à toi et je me disais que sans toi, je ne pourrais peut-être pas monter sur le podium. Mais j'ai gagné, maman. C'est formidable ! Un septième vainqueur différent en l'espace de neuf Grand Prix. Un championnat qui réunit quatre pilotes en moins de 20 points et encore cinq rendez-vous avant l'épilogue de cette saison 2020 complètement dingue. Dans trois jours débuteront les essais libres du Grand Prix d'Aragon. A qui le tour cette fois ? Réponse dimanche sur le coup de 14H45.