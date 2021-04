Jorge Martin (Ducati Pramac) ne sera pas de la partie dimanche lors du MotoGP d’Algarve, troisième manche du championnat du monde. Le pilote portugais a été victime d’une violente sortie de piste samedi midi lors de la troisième séance d’essais libres qui précédait de quelques heures les qualifications.

"Jorge est conscient", a rapidement fait savoir son équipe qui a donné de moins bonnes nouvelles quelques minutes plus tard. "Il a été emmené à l’hôpital pour des examens et il y a une grande probabilité qu’il ait deux petites fractures", a précisé l’équipe qui attend un diagnostic officiel avant de confirmer cette information. "Malheureusement, Jorge ne pourra pas participer à la course dimanche."

Le Rookie portugais s'était distingué il y a deux semaines au Qatar lors du 2e GP de la saison en décrochant la pole. Le dimanche, il était monté sur le podium pour la première fois en catégorie reine.