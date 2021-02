MotoGP: Joan Mir ne se voit pas comme favori, sauf si Marc Marquez ne revient pas

L'Espagnol Joan Mir (Suzuki), devenu champion du monde de MotoGP en 2020 en l'absence de Marc Marquez, ne se voit pas comme favori pour la saison à venir, sauf si l'indisponibilité de son compatriote, sextuple champion du monde dans la catégorie, se prolonge.

"Cette année, je pense être l'homme à battre mais pas forcément le favori. J'ai encore beaucoup à montrer pour être le favori (car), l'an dernier, ça n'est pas notre vitesse mais notre intelligence qui nous a permis d'être sacrés" pour la première fois dans la catégorie reine, a-t-il expliqué lors d'un point presse virtuel mercredi soir.

Si Marquez, victime d'une fracture du bras droit lors de la première course de 2020 et opéré à trois reprises depuis, "revient à 100%, il sera le favori", a jugé Mir. "Si vous enlevez Marc, je ne vois pas de favori... c'est probablement moi."

"Si je gagne cette année, par contre, je deviendrai le favori", continue le Majorquin de 23 ans. "Mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif est de m'amuser et de devenir un meilleur pilote. Je ne me concentre pas sur le championnat. Je veux d'abord être meilleur, signer ma première pole et plus de victoires", a poursuivi celui qui n'a gagné qu'une fois en MotoGP à la fin de la saison dernière.

Alors que la date de retour de Marquez demeure inconnue, Mir rappelle que revenir après une saison d'absence est "très difficile" mais que le champion du monde 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 en MotoGP est différent.

"Si c'était un autre, je serais convaincu qu'il commencerait la saison en reprenant ses sensations doucement, avant de petit à petit s'améliorer, affirme le pilote Suzuki. Mais le seul qui mérite que l'on en doute, c'est Marc, en raison des huit championnats du monde qu'il a remportés (il a également été titré en 125 cm3 en 2010 et en Moto2 en 2012, ndlr). Il peut être prêt à gagner dès la première course."

Malgré son nouveau statut, Mir, également titré en Moto3 en 2017, assure ne pas avoir changé d'approche pour la saison 2021, qui débutera le 28 mars au Qatar. "Je ne me suis quasiment pas arrêté, à part une semaine de vacances avec ma copine, dit-il. Ma préparation est toujours la même, basée sur de la moto, du +cardio+ et la salle de sport. J'en suis très content."

Lui et son équipe devront toutefois apprendre à composer sans leur ancien dirigeant Davide Brivio, parti pour l'écurie de Formule 1 Alpine (ex-Renault). "Ca m'a surpris alors que j'étais en vacances à Tenerife, se souvient l'Espagnol. Il m'appelle et me dit qu'il ne continue pas. J'ai cru à une blague, j'ai été un peu choqué."

"Davide a beaucoup de charisme. Il va me manquer pour pas mal de choses, mais je crois, enfin j'espère, que rien va nous manquer" chez Suzuki, termine Mir. "Nous avons des personnes compétitives qui peuvent faire leur boulot au mieux, donc je ne suis pas inquiet."