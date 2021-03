MotoGP : Jamais sans Valentino Rossi... en visite chez son plus grand fan belge

Dans quelques jours à Doha au Qatar, Valentino Rossi va entamer sa vingt-sixième carrière de compétition. L'Italien compte des centaines de milliers de fans aux quatre coins de la planète...et la Belgique n'échappe pas à cette dévotion quasi mystique.

Un fan club Valentino Rossi existe et compte plusieurs milliers de membres mais c'est à Ligny, dans l'entité de Sombreffe à la frontière entre les Provinces de Namur et du Hainaut que nous avons rencontré le plus célèbre d'entre-eux.

En 1996, The Doctor lançait sa carrière en 125cc, c'est à ce moment qu'Alain Delobbe a flashé et depuis sa vie et celle de son épouse sont rythmés par le calendrier sportif de leur idole.

Au 32 de la rue Saint-Nicolas, la commune a refusé de lui attribuer le 46, chiffre porte-bonheur du pilote transalpin, on découvre un véritable musée.

Des affiches, des casques, des figurines, des modèles réduits, des jeux de société, des t-shirts, des photos de Vale...tout est jaune, la couleur préférée du pilote.

Chaque année, dès la parution du calendrier, Alain et son épouse cochent Le Mans, Assen...et Misano à quelques kilomètres de Tavulia, lieu de pèlerinage obligé avant le Grand Prix de Sanmarin. Tavulia, le village où Rossi se ressource le plus souvent possible auprès de ses proches.

Lorsqu'il parle de son dieu, Alain Delobbe a des étoiles plein les yeux.

Pour lui, rien n'est trop beau lorsqu'il s'agit de Rossi. Chaque année, il consacre un budget déraisonnable pour acquérir le dernier t-shirt, le dernier poster, la dernière moto miniature.

S'il faut choisir entre une fête d'anniversaire et un Grand Prix, le choix ne se discute pas. Le dimanche après-midi, il sera devant son écran pour ne rien manquer.

Alain Delobbe ne redoute qu'une seule chose...le jour où son champion annoncera la fin de sa carrière. Il espère le voir encore rouler une saison, peut-être deux puis, Valentino rangera son cuir pour endosser les fonctions de boss d'équipe.

Pour lui, ce ne sera plus la même chose mais il en a fait le serment. Jamais, il ne pourra supporter un autre pilote quand l'Italien aura pris sa retraite. Alain Delobbe, LE fan de Valentino Rossi...for ever !