MotoGP : Jack Miller, le kangourou bondissant !

Pour Suzuki et Repsol Honda, notre consultant, Didier de Radiguès note un zéro pointé ! A l’inverse, il accorde la mention à Jack Miller qui, après un double rendez-vous manqué au Qatar se rappelle au bon souvenir et se positionne au championnat à 16 points de Quartararo et quelque chose nous dit que les tracés du Mugello et de Barcelone devraient aussi sourire aux Ducati. De là à imaginer une prochaine prise de pouvoir du kangourou, il y a un bond que nous ne franchirons pas (encore) !

Le résultat tout en assurant le spectacle. Une petite frayeur en début de course puis un récital sans la moindre fausse note. Il est resté sur ses roues là où Marc Marquez et les deux pilotes Suzuki Rins et Mir ont goûté au bitume détrempé.

En Andalousie, les Rouches avaient signé un doublé et raflé le leadership au championnat. Dans la Sarthe, le duo Miller-Bagnaia a encore frappé malgré deux " long laps penalty ". Après un succès obtenu sous le soleil espagnol, le pilote Ducati a dribblé tous les éléments météo qui s’érigeaient sur son chemin pour signer une deuxième victoire consécutive, une première depuis un certain Casey Stoner…en 2012.

Le 26 juin 2016, dans des conditions climatiques pluvieuses, Jack Miller remportait le Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Une première sans lendemain pour le pilote australien jusqu’en 2021 ! Une attente insoutenable de 4 ans, 10 mois et 6 jours pour l’officiel Ducati qui retrouvait, enfin, le chemin menant à la plus haute marche du podium. C’était, il y a quinze jours, à Jerez de la Frontera à l’occasion du Grand Prix d’Espagne. Depuis, plus rien n’arrête le natif de Townsville.

Fabio Quartararo et Johann Zarco © AFP or licensors

A ce jour et pour quelques mois encore, un second Grand Prix de France pourrait être disputé au Mans, en cas de " forfait lors de la tournée asiatique ", Pierre Monneret est le seul pilote français à avoir remporté son Grand Prix national (ndlr : le 30 mai 1954 à Reims), une statistique qui n’a pas douché la joie des Frenchies, Zarco et Quartararo, hilares dans le parc fermé d’arrivée.

Deux Français sur le podium, deux Français dans le Top 3 au championnat, les supporters des deux bleus doivent se pincer. Et pourtant, ils ne rêvent pas ! Quartararo, nouveau leader du championnat a réussi son bizutage pour sa deuxième course sur piste mouillée et son aîné, Johann Zarco a définitivement trouvé la sérénité dans l’équipe Pramac avec la Ducati au point où il envisage déjà une prolongation. Une signature des deux parties ne devrait pas tarder à être apposée au bas d’un nouveau contrat, un " win-win " pour l’avenir ! Douze points séparent les deux pilotes français, Miller n’accuse un retard que de seize unités sur " el Diablo ", la saison 2021 est plus indécise que jamais.

On se réjouit déjà d’être au Mugello dans quinze jours sur le terrain de jeu de Ducati qui pourrait rafler un troisième succès consécutif et signer un nouveau record de vitesse. La barre des 370 km/h devrait être franchie sur le tracé toscan. On se réjouit déjà d’y être !

L’occasion manquée de Marc Marquez…

A l’aise sous la pluie, l’octuple champion du monde a pointé en tête du Grand Prix de France l’espace de trois tours. Après son changement de machine, l’Espagnol montrait qu’il n’avait rien perdu de son agressivité en piste. Une audace punie d’une première chute…Blessé dans son orgueil, l’officiel Repsol repartait mais se retrouvait, comme un débutant, au tapis. De quoi nourrir de sérieux regrets. A son arrivée dans Sarthe, l’Espagnol avait annoncé la couleur : " Je ne serai pas en pleine possession de mes moyens avant… la trêve estival " soit après les Grands Prix de Catalogne, d’Allemagne et des Pays-Bas. On l’a compris, Marc Marquez a fait une croix sur ses chances de septième titre en MotoGP et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, ce dimanche au Mans, Honda vient d’établir un triste nouveau record. Le constructeur japonais n’a plus gagné depuis 19 Grands Prix ! un seul être vous manque….