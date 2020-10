MotoGP : Il est moins cinq... ! (Essais libres en direct vidéo dès 9H)

Quaratararo et les Yamaha...mais sans Rossi, positif au Coronavirus !

A tout seigneur, tout honneur, on commence avec le leader du championnat, Fabio Quartararo. En 2014, le Niçois a remporté la course en CEV Moto3, un bon début mais sans lendemain, à l'exception de la saison passée. Pour sa première saison en MotoGP, "El Diablo" s'élançait de la deuxième place et coupait la ligne d'arrivée en cinquième position. Un résultat pour lequel, il pourrait resigner à deux mains ce dimanche, à condition que ses adversaires terminent derrière lui.

Son équipier, Franco Morbidelli s'est imposé en Moto2 en 2017 mais n'a pas pu confirmer au guidon de la M1 les deux années suivantes.

Son compatriote et mentor, Valentino Rossi ne participera pas au Grand Prix d'Aragon...pour cause de Covid-19." C'est une très mauvaise nouvelle pour Valentino Rossi" a commenté, Lin Jarvis, Managing Director-Yamaha Motor Racing, " C'est un second coup dur pour notre équipe, dans la mesure où notre Project Leader Manager Suminsan et cinq autres ingénieurs avaient été contraints de manquer Le Mans, après qu'un de nos membres ait contracté le virus de manière totalement asymptomatique."

A l'inverse, son voisin dans le box, Maverick Vinales a été épargné par le virus. L'Espagnol apprécie le circuit où il a terminé trois fois au pied du podium en cinq participations. Avec 19 points de retard, il est confiant avant les premiers essais libres de ce matin :" C'est un peu un Grand Prix à domicile pour moi, c'est un de mes circuits préférés. J'y roule bien et je vais tout donner pour monter sur le podium, ce dimanche."