MotoGP, GP Emilie-Romagne : Les qualifications à Misano en direct (LIVE vidéo 12H35)

Fabio Quartararo a une première chance de remporter le titre en MotoGP - le premier pour lui et pour la France - lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, 16e manche sur 18, à Misano de vendredi à dimanche.

Chaque victoire valant 25 points, pour coiffer la couronne en Italie, le pilote Yamaha doit conserver au moins 50 longueurs d'avance sur son dernier rival, Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati).

Sachant qu'il dispose d'un matelas de 52 unités, il faut que Quartararo ne perde pas plus de deux points sur l'Italien (ou que ce dernier n'en marque pas plus de deux, quelque soit le résultat du Français). Soit une multitude de scénarios possibles...

Si le titre ne se jouait pas, le week-end n'en serait pas moins exceptionnel : c'est la dernière apparition à domicile de l'icône Valentino Rossi (Yamaha-SRT), qui prendra sa retraite en fin de saison.

En Moto2, la bagarre entre deux équipiers, l'Australien Remy Gardner et l'Espagnol Raul Fernandez, séparés par neuf points seulement, n'est pas près, non plus, de se terminer. En Moto3, le débutant espagnol Pedro Acosta (KTM) a lui aussi une balle de match... à 17 ans ! Mais ses chances sont ténues : pour être couronné, il doit marquer 21 points de plus que l'Italien Dennis Foggia (Honda).