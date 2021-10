MotoGP, GP Emilie-Romagne : les courses et le Warm-Up à Misano en direct vidéo (LIVE dès 8h40)

Place ce dimanche aux courses du GP d'Emilie-Romagne, 16e des 18 manches de la saison du championnat du monde MotoGP. Une manche disputée sur le circuit de Misano qui verra Valentino Rossi effectuer sa dernière course devant son public. Fabio Quartararo a quant à lui l'opportunité de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, ce qui serait également une première pour la France.

Mais on voit mal comment le Français pourrait s'assurer du titre dès ce dimanche. Eliminé en Q1 samedi lors des qualifications, Quartararo s'élancera en effet de la 15e place sur la grille. Loin derrière son rival pour le titre Francesco Bagnaia. Le pilote Ducati a signé la pole-position et a une occasion en or de faire un joli rapprochement, lui qui compte 52 points de retard sur Quartararo à 3 GP de la fin de la saison.

Le programme du jour:

8h40-9h00 : Warm-Up Moto3

9h10-9h30 : Warm-Up Moto2

9h40 - 10h : Warm-Up MotoGP

11h : course Moto3

12h20: course Moto2

14h: course MotoGP