Moto GP : Quartararo torse nu… lors des deux derniers tours du GP de Catalogne - 06/06/2021 C’est un fait plutôt rare auquel nous avons assisté lors de la course de MotoGP de ce dimanche en Catalogne. Alors que Fabio Quartararo était troisième du classement, sa combinaison semble s’être ouverte de manière inopinée, l’obligeant à terminer les deux derniers tours du GP poitrine au vent. Il a lui-même enlevé sa protection pectorale qui semblait le gêner. Cette situation a, en tout cas, été très dangereuse et pénalisante pour le Français. Une combinaison ouverte ne permet pas de bien prendre le vent et de gagner quelques secondes précieuses. Finalement, le Niçois a terminé 3e de la course, après avoir longuement lutté avec Jack Miller. C’est une pénalité de trois secondes, après avoir court-circuité les deux premiers virages, qui lui fera perdre sa place sur le podium. Le Français conserve sa place de leader du classement général avec 17 points d’avance sur Johann Zarco. C’est Miguel Oliveira qui a remporté le Grand Prix de ce dimanche.