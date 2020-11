MotoGP eSports : Trois joueurs pour un titre mondial

Après six épreuves disputées, la domination de l'espagnol Adrian Sanchez n'est plus à remettre en question. La totalité des pôles positions lui ont été attribués et seul son frère Christian a été en mesure de rester accroché à sa roue arrière.

Si les écarts étaient importants sur la piste, l'italien Lorenzo Daretti (Trastevere73) reste plus que jamais dans la course au titre. Bien aidé par une double attribution des points pour ce quatrième show, le suspense reste entier.

En effet, si les deux pilotes espagnols de la structure Williams_esport pourraient se faire voler la timbale au finish par la Yamaha du double champion du monde (2017,2018).

Pour connaître le verdict d'une année pas comme les autres, il n'est pas question pour les joueurs de montrer la moindre faiblesse mentale. La rapidité et les trajectoires au millimètre seront de mise au cours des huit tours à disputer sur la piste de Silverstone.

Le GP de Grande-Bretagne et son ancienne base de la RAF sera le cadre de la septième épreuve qui pourrait déjà sceller le sort du pilote espagnol et sa KTM. Pour y arriver, il devra terminer devant Christian, être sur le podium si Trastevere gagne. Atteindre le top 6 en cas de deuxième place pour l'Italien Daretti. Enfin, terminer dans le Top 10 (sur 11 participants) si la Yamaha termine sur le podium.

Derrière, d'autres places d'honneur sont à attribuer. Le champion du monde en titre Andrea Saveri (AndrewZH) sur sa Ducati devrait être solide, tout comme Juan, souvent abonné au top 5 depuis le début de saison. Comme le veut la tradition, c'est sur la piste Ricardo Tormo de Valence que l'ultime course prendra ses quartiers.

Dix tours pour conclure une année difficile avec des pilotes confinés chez eux, sans public et surtout sans être présent sur place lors de l'épreuve dans le monde réel. Avec des points doublés pour l'ensemble des positions, tout reste à envisager pour les trois leaders du championnat.

Adrian Sanchez (KTM) - 145 pts

Christian Sanchez (Suzuki) - 106 pts

Laurenzo Daretti (Yamaha) - 84 pts

Lequel de ces trois protagonistes repartira au volant d'une BMW 235 M Xdrive ? Réponse lors de la grande finale à suivre sur RTBF Auvio.