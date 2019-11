Ils ne sont plus que trois pilotes à pouvoir être sacrés : AndrewZh, leader avec 78 points. Son dauphin et compatriote trastevere73 (Yamaha), 74 points et l'espagnol Cristianmm17 (Suzuki), 71 points. Avec l'instauration de la double attribution des unités sur les deux dernières courses, tous ont une carte à jouer. Au programme des épreuves restantes, les joueurs auront l'occasion de voir du pays avec pour débuter, la piste de Philip Island face à la mer australe, suivie du technique et sinueux circuit Jerez de la Frontera en Espagne.

Après quatre rounds disputés (Mugello, Red Bull Ring, Sepang et Aragon), c'est AndrewZh, pilote Italien de 18 ans, pour l'équipe Ducati qui s'est montré le plus véloce et déterminé sur la piste après avoir terminé troisième en 2018, il compte bien cette fois ne pas manquer la couronne.

Pour sa troisième année d'existence, la compétition s'offre un "lifting" avec de nouvelles règles et évolutions dans sa conception. Si, en piste, peu de choses ont changé, c'est après une sélection en ligne et/ou un passage par la "pro draft" que les meilleurs joueurs ont été retenus. Deux événements instaurés sur les circuits de Misano et Motorland Aragon ont déjà désigné trois vainqueurs différents.

MotoGP eSport : suivez la grande finale en direct (LIVE vidéo 18H) - © Tous droits réservés

Parmi les douze pilotes présents sur la grille, nous aurons une attention particulière à l'égard de notre compatriote Wim Gubbelmans alias Wimp, pilote KTM Tech 3, joueur de longue date et une passion transmise par son papa, il débute son expérience de jeu sur Playstation 2... Âgé de 24 ans et issu de la "pro draft", il a pu s'illustrer par un podium obtenu sur le tracé d'Aragon et une quatrième place à Sepang. Titulaire de 41 points, il est à ce stade sixième du classement général.

Tout champion mérite récompense et sur ce point, la DORNA a frappé fort. Le joueur titré champion du monde repartira au volant d'une BMW M140i, la marque bavaroise étant partenaire et fournisseur des véhicules opérationnels de la discipline. Le second au guidon d'une Yamaha YZF-R3, quant à l'élu de la dernière marche du podium, il recevra un ordinateur portable. Une visite du "Red Bull Hangar 7" à Salzbourg, en Autriche sera également organisée. Comme vous le constatez, il n'y aura pas d'argent à la clé. On notera ici une volonté de se démarquer avec, en récompense, une expérience unique et des souvenirs emblématiques pour ceux qui ont rendu possible cette aventure.

Si la poignée des gaz sera ouverte dès ce jeudi en "off" avec les qualifications, retrouvez nous sur RTBF Auvio ce vendredi à partir de 18h30 en direct pour vivre cette nouvelle expérience à travers la voix de notre commentateur Maxime Potar.