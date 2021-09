MotoGP Esport Round 3 : La lutte continue

Nous sommes à mi-parcours de la campagne 2021 des MotoGP eSport Global Series. Quatre épreuves attendent encore les nombreux prétendants au titre mondial. Deux seront disputées ce vendredi tandis que la conclusion de la compétition prendra place dans le paddock du Grand Prix de Valence le 12 novembre prochain. Jamais, dans l'histoire de la discipline, les quatre premières courses n'avaient été remportées par des joueurs différents.

Adrian Montenegro a ouvert le bal à Portimao tandis que le double champion du monde Lorenzo Daretti s'est offert un succès devant ses supporters au Mugello. À la fin de l'été, Andrea Saveri impose sa Ducati sous le déluge du Sachsenring. En Autriche, un nouveau nom s'inscrit au palmarès des Global Series, le benjamin du plateau Piero Riciutti s'impose après seulement cinq départs officiels. Du haut de ses 17 ans, sa régularité fascine et semble sans faille cette année, un futur champion ?

La qualité du spectacle proposé en piste par les acteurs principaux de l'aventure ne cesse de nous impressionner, en témoigne les écarts au classement général. Si Trastevere_73 est pour le moment leader avec 71 points, les choses semblent beaucoup plus indécises pour le top 5 avec Adriaan_26 et PieroRicciuti55 a parfaite égalité, 67 points chacun. AndrewZH souffle le chaud et le froid, mais parvient à assurer la quatrième place avec 62 points. Derrière lui, le petit frère de la famille Montenegro, Williams_Christian cumule 50 points.

N'oublions pas les outsiders, le Britannique Jack Hammer et sa KTM ou Ricardo Bottaro et sa Pramac dont on attend encore l'expression de leur potentiel.

Deux tracés drastiquement opposés attendent les pilotes aujourd'hui avec pour commencer, la rapide et enroulée piste de Phillip Island en Australie, cette première épreuve fera la part belle à la vitesse pure.

Dans la foulée, direction le tortueux circuit de Misano avec ses enchaînements serrés et relances primordiales ce qui offrira aux pilotes la capacité d'exploiter au maximum les réglages de leur machine.

Ce Grand Prix de Saint-Marin imposera aux joueurs de défier les limites de piste pour rester compétitif, alors que le risque de pénalité concrétisé par un "Long lap" est omniprésent pour les moins réguliers du peloton.

Le pilote couronné repartira au volant d'une BMW XDrive, muni d'un ordinateur portable gaming ainsi qu'un accès annuel en tant que VIP aux paddocks de la saison 2022 de MotoGP.

Des prix physiques, certes alléchants pour ces jeunes eSportifs, ce qui étoffe leur détermination à ajouter une étoile à leur palmarès ou tout simplement de voir la première s'illuminer.