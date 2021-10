MotoGP Emilie-Romagne : Victoire de Marc Marquez, Quartararo champion du monde après la chute de Bagnaia

Marc Marquez a remporté le GP de MotoGP d'Emilie-Romagne devant Pol Espargaro et Enea Bastiani. Fabio Quartararo, quatrième à l'arrivée est sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière grâce à la chute de Francesco Bagnaia, qui a mené quasiment toute la course. Valentino Rossi, à domicile, réalise sa meilleure course de la saison et termine 10e.

