MotoGP : Didier de Radiguès sur le futur de Valentino Rossi, "Le retrouver aux 24h de Spa-Francorchamps en GT est une possibilité "

Valentino Rossi, la légende du MotoGP, a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Après plus de 20 ans sur les pistes, c’est une page qui se tourne en MotoGP. Mais selon notre consultant Didier de Radiguès, le pilote Italien ne devrait pas se tenir éloigné longtemps des circuits.

"Il a encore besoin de se mesurer aux autres et d’être sur un circuit mais en moto ce n’est plus possible. Il a le choix de passer en voiture. Il aurait d’ailleurs pu passer en Formule 1 avec Ferrari à une époque", a expliqué notre consultant au micro de Jérôme Helguers. "C’est tard maintenant mais il y a énormément de teams en endurance qui aimeraient bien avoir Rossi dans leur équipe. Peut-être qu’on va le retrouver aux 24h de Spa-Francorchamps en GT, peut-être dans l’équipe de Vincent Vosse. Il a aussi tout à fait sa place au Mans sur un prototype et il pourrait bien s’amuser dans ce genre de compétition".

Avant de définitivement quitter la scène MotoGP, Valentino Rossi doit terminer la saison. Une saison plus que compliquée pour "The Doctor" : "C’est à cause de l’âge et de ses rivaux qui sont plus jeunes. Il est devenu plus sage et pour être le plus rapide il ne faut pas être trop sage. D’autres pilotes ont moins d’expérience et ont plus à prouver. Il y en a toujours au moins un plus fort que lui. Il lui reste maintenant une demi-saison où il espère encore obtenir des résultats".