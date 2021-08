MotoGP : Didier de Radiguès rend hommage à Valentino Rossi, "C’est l’un des plus grands pilotes de l’histoire qui s’en va"

Après 21 ans et 7 titres de champion du monde en MotoGP, Valentino Rossi a annoncé qu’il allait ranger sa moto au terme de la saison à l’âge de 42 ans. Notre consultant Didier de Radiguès a rendu hommage à "Vale" au micro de notre journaliste Jérôme Helguers.

"Ce n’est pas une surprise", a expliqué notre consultant, "On sentait vraiment que c’était cette année vu ses mauvais résultats. Il n’est plus suffisamment dans le coup même s’il aurait voulu l’être. C’est une triste annonce mais c’est une annonce normale".

Avec 89 victoires dans la catégorie reine, c’est un monstre de la discipline qui se retire : "Vu sa longévité, sa carrière, le nombre de titres,… C’est l’un des plus grands pilotes de l’histoire des GP motos. Les deux plus grands sont Giacomo Agostini et Valentino Rossi. Il est très intelligent. C’est le pilote qui a toujours réussi à tirer le meilleur parti des situations. Il est aussi très fort sur les derniers tours et dans les stratégies. Je n’ai jamais senti qu’il écrasait la concurrence mais il tirait toujours le meilleur parti".

Lors de sa carrière, "Vale" a fait face à de nombreux pilotes. Mais l’un d’entre eux s’est avéré plus coriace : "C’est sûr que Rossi et Marc Marquez n’étaient pas copains. Ils sont trop rivaux pour bien s’entendre. Quand Marquez est arrivé, Rossi l’aimait bien et inversement, il avait même un poster de l’Italien dans sa chambre. Mais la rivalité était trop grande et ça a fini en bagarre sur la piste. Marquez est la relève".

Avant de conclure : "Le souvenir que je vais garder de Rossi ? C’est très difficile. Mais ça a toujours été le pilote le plus accessible et le plus charmant. Il a toujours fait du spectacle après ses victoires. C’est un pilote très généreux avec le public. Sinon sur la piste je retiens son dépassement sur Casey Stoner à Laguna Seca où il l’avait dépassé à un endroit impossible".