MotoGP : Deux Grands Prix fin juillet à Jerez ?

La région d’Andalousie, la ville de Jerez et la Dorna Sports planchent sur un calendrier qui pourrait permettre de lancer la saison Moto GP dès cet été. Cette idée a été soumise au gouvernement espagnol.

La saison 2020 pourrait commencer sur le Circuit Angel-Nieto avec l’organisation de deux Grands Prix organisés en l’espace de deux semaines, les 19 et 26 juillet prochains.

Une fois l’autorisation reçue du gouvernement espagnol, la FIM, la Fédération Internationale de Motocyclisme serait consultée pour intégrer les deux épreuves au calendrier, sous les noms de Grand Prix d’Espagne et d’Andalousie.

Un test serait prévu le jeudi précédent le premier Grand Prix pour permettre aux pilotes de retrouver leurs sensations après cette longue période d’inactivité.

Ces épreuves seraient organisées avec un paddock réduit au strict minimum. 40 personnes pour une équipe officielle et 25 pour un team satellite en MotoGP, 20 en Moto2 et 15 en Moto3, des tests au coronavirus seraient effectués quotidiennement et des courses seraient disputées à huis-clos.