MotoGP: Des pilotes veulent avancer l'heure du départ de la course de Doha

Plusieurs des principaux pilotes de MotoGP ont souhaité jeudi que l'heure du départ de la course de Doha, prévue dimanche à 20h00 locales (17h00 GMT), soit avancée, pour des raisons de sécurité.

Le champion sortant Marc Marquez, son coéquipier chez Honda Jorge Lorenzo mais aussi Alex Rins (Suzuki), tous trois Espagnols, estiment que la chute des températures enregistrée sur le circuit de Losail à la tombée de la nuit rend la piste dangereuse.

Ils ont demandé lors d'une conférence de presse que le départ soit en conséquence avancé d'une heure.

Le GP du Qatar est la seule épreuve du Championnat du monde de MotoGP disputée en nocturne.

"L'année dernière, la course a débuté à 19h00 et c'était vraiment bien, c'était moins risqué", a rappelé Marc Marquez. "Pour moi, si vous prenez le départ à 19h00 c'est plus sûr", a renchéri Alex Rins.

Plusieurs pilotes ont constaté une brusque chute des températures après la nuit tombée lors des essais d'intersaison qui se sont déroulés il y a quelques jours sur cette même piste.

Jorge Lorenzo, qui fait équipe cette année avec Marquez après avoir quitté Ducati, avait notamment évoqué le sujet après avoir chuté lors de ces tests, estimant qu'il serait "dangereux" de maintenir l'heure du départ à 20h00.

La température prévue à Doha dimanche est de 24°C mais devrait chuter de plusieurs degrés une fois la nuit tombée.

Outre ce rafraîchissement, les pilotes s'inquiètent aussi des risques de vent qui amène du sable sur cette piste tracée au milieu du désert.

Pour le Français Johann Zarco, qui court cette année pour KTM, "c'est vraiment après 21h00 que la température chute et normalement à 20h00, on peut courir dans de bonnes conditions. Mais on ne sait pas pourquoi, depuis une quinzaine de jours il fait froid au Qatar et avec ce genre de conditions il serait mieux de partir à 19h00 (...). J'espère que dans les trois prochains jours les températures vont revenir à la normale pour que nous puissions être confortables" avec un départ à l'heure prévue.