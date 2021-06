MotoGP des Pays-Bas : Viñales signe la pole et pulvérise le record, nouvelle chute de Marquez, Baltus 28e en Moto2

MotoGP des Pays-Bas : Viñales signe la pole et pulvérise le record, nouvelle chute de Marquez -... L'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha) s'est montré le plus rapide ce samedi et a signé la pole sur le tracé d’Assen pour la neuvième manche du championnat du monde de MotoGP. Il partira devant son coéquipier Fabio Quartararo au Grand Prix des Pays-Bas qui aura lieu ce dimanche. Viñales et Quartararo ont réalisé une superbe performance puisque ce sont les premiers pilotes à passer sous la minute 32 sur ce circuit (1.31.814 pour l'Espagnol et 1.31.922 pour le Français). A noter la nouvelle chute de Marc Marquez lors des Q1. Alors qu'il avait remporté le GP d'Allemagne la semaine dernière, le pilote espagnol est retombé dans ses travers et s'élancera de la 20e position. Avant le Grand Prix de dimanche, le Français Fabio Quartararo, 131 points, devance son compatriote Johann Zarco (109) et l'Australien Jack Miller (100) au classement général du championnat.