MotoGP des Pays-Bas en direct : Suivez les courses (LIVE vidéo 10H55)

Ce week-end, place au Grand Prix des Pays-Bas en MotoGP. En effet, le peloton Moto pose ses valises sur le tracé d’Assen pour la neuvième manche du championnat du monde.

Avant de fouler le circuit néerlandais, le Français Fabio Quartararo, 131 points, devance son compatriote Johann Zarco (109) et l'Australien Jack Miller (100) au classement général du championnat.

Marc Marquez confirmera-t-il son retour sur le devant de la scène ? L'Espagnol s'est imposé lors de la dernière manche, la huitième de la saison 2021, sur le Sachsenring, en Allemagne.

11H00 : Moto3, la course

12H20 : Moto2, la course

14H00 : MotoGP, la course