MotoGP : Des larmes à Jerez

Toute la détresse de Fabio Quartararo...et de Valentino Rossi.

Arrivé en leader autoritaire du championnat en Andalousie, Fabio Quartararo espérait encore marquer les esprits sur le circuit qui lui avait offert son premier succès quelques mois plus tôt. En pole et malgré un départ manqué, le Niçois déborde rapidement la concurrence et prend la tête du Grand Prix. Rien ne semble empêcher une sixième victoire. Et pourtant.

En l'espace d'un tour, ses adversaires reviennent et le déposent. L'enfer pour El Diablo. On pense à une dégradation de ses pneumatiques, mais le mal est plus profond comme le constate très vite notre consultant, Didier de Radiguès : " Le Français est victime du syndrome des loges. Je pense qu'il va devoir être opéré comme pour Jack Miller et Iker Lecuona, récemment. Il aurait même du profiter de l'hiver pour subir cette opération." Des propos qui se confirment aujourd'hui. Quartararo ne participe pas au test post-Grand Prix. Ce matin, il est reparti en France pour des examens médicaux. Pour Didier de Radiguès, il devrait subir une intervention au plus vite pour ne pas hypothéquer la suite de sa saison.

" Rien ne va plus pour Valentino Rossi ! Ca me fait mal au coeur de voir un champion comme lui, en perdition. J'espère que ce ne sera pas la saison de trop pour le Doctor. Ca ne s'arrange pas et pourtant la Yamaha est compétitive aux mains des autres pilotes." Notre consultant ne peut cacher sa déception.Le constat chiffré est cruel après quatre Grands Prix : quatre points et deux fois en dix-septième position à l'arrivée lors des deux derniers rendez-vous, son pire début de compétition depuis son accession à la catégorie reine. Le crépuscule d'un dieu...